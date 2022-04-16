В Україні від залишків військової техніки розчистили 240 км доріг, - Укравтодор
Від залишків війни в Україні розчистили 240 км доріг і зроблено сім тимчасових переправ
Про це заявив перший заступник голови Державної агенції "Укравтодор" Андрій Івко в ефірі єдиного інформаційного телемарафону.
"На сьогодні вже розчищено від залишків техніки 240 км доріг і зроблено сім тимчасових переправ", - повідомив Івко.
Також він додав, що до кінця тижня будуть збудовані ще дві переправи на Чернігівщині.
"М06 - це Київ-Чоп траса, що з’єднує Київ з Житомиром, до кінця цього тижня налагодимо тимчасовий об’їзд, завтра-після завтра вже завершимо і можна буде пересуватись цією дорогою. Щодо Чернігівщини, робимо обстеження, там велика естакада була по М01 Київ - Чернігів і ми зараз робимо обстеження, щоб максимально швидко приступити до роботи. Плануємо залучати металоконструкції з інших об’єктів, які ми у мирний час планували робити, там вже були закуплені матеріали, а тепер ми будемо перекидати на ті об’єкти, які терміново потрібно відновлювати", - розповів Івко.
- Відзначимо, що раніше перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко повідомив, що в Україні, від початку повномасштабного вторгнення РФ, знищено 23 тис. км доріг та понад 300 штучних споруд
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