Від початку війни в Україні знищено 23 тис. км доріг та понад 300 штучних споруд, - заступник голови Укравтодору

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“Сьогодні в Україні через вторгнення РФ було зруйновано понад 23 тис. км доріг та майже 300 штучних споруд. Після звільнення Київської, Чернігівської та сумської області Укравтодор розпочав розчистку доріг в цих регіонах. В цих трьох областях ми вже розчистили 200 км доріг та змогли зробити 6 тимчасових мостів. Зокрема, 2 мости в Київській, 3 в Чернігівській та 1 в Сумській", - розповів Івко.



Івко наголосив, що для відновлення всіх пошкоджених автошляхів та штучних споруд потрібно понад 875 млрд грн. Але, за його словами, після кожного дня моніторингу збитків, цифри можуть змінитись.



“Загальна сума збитків за нашими попередніми підрахунками становить понад 875 млрд грн. Кожного дня ми проводимо моніторинг і оцінку завданої шкоди. Зараз Укравтодор активно працює над відновленням дороги Вишгород-Десна-Чернігів. Також проводимо активні роботи з відновлення мостів. Вони є тимчасовими для відновлення руху.", - додав Івко.





Нагадаємо, після звільнення Київщині від загарбників та розмінування Укравтодор негайно почав відновлювати проїзд на трасі М-06 Київ – Чоп поблизу села Стоянка, зокрема, зводити тимчасову переправи через підірваний міст

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що близько 70% міста вже прибрано, в окремих районах відновили постачання електроенергії, але повертатися до Ірпеня ще зарано