Укравтодор завершує будівництво тимчасової переправи на трасі Київ-Житомир біля села Стоянка
Після звільнення Київщині від загарбників та розмінування Укравтодор негайно почав відновлювати проїзд на трасі М-06 Київ – Чоп поблизу села Стоянка, зокрема, зводити тимчасову переправи через підірваний міст
Про це повідомляє Укравтодор.
"Зводимо тимчасову переправу, а також демонтуємо зруйнований міст", - пишуть у відомстві.
На початку наступного тижня Укравтодор планує відкрити тимчасовий проїзд переправою та відновити сполучення з Києвом.
"Житомирська траса – одна з основних транспортних артерій країни. Вже майже тиждень, як ведуться відновлювальні роботи на дорозі: її прибирають, розчищають від понівечених автівок та техніки", - зазначив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
- Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що близько 70% міста вже прибрано, в окремих районах відновили постачання електроенергії, але повертатися до Ірпеня ще зарано
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