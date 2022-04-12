Укравтодор завершує будівництво тимчасової переправи на трасі Київ-Житомир біля села Стоянка

Про це повідомляє Укравтодор.

"Зводимо тимчасову переправу, а також демонтуємо зруйнований міст", - пишуть у відомстві.



На початку наступного тижня Укравтодор планує відкрити тимчасовий проїзд переправою та відновити сполучення з Києвом.

"Житомирська траса – одна з основних транспортних артерій країни. Вже майже тиждень, як ведуться відновлювальні роботи на дорозі: її прибирають, розчищають від понівечених автівок та техніки", - зазначив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що близько 70% міста вже прибрано, в окремих районах відновили постачання електроенергії, але повертатися до Ірпеня ще зарано

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