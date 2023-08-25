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В Україні відновили публічний доступ до Реєстру арештованих активів

25 серпня, 2023 п'ятниця
14:42
Економіка АРМА

АРМА відновило публічний доступ до Єдиного державного реєстру арештованих активів: він був обмежений з початку введення воєнного стану

Про це під час пресконференції повідомила голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Олена Дума, передає Укрінформ

Зазначається, що Єдиний державний реєстр активів - це комплексна база даних про всі активи, які були арештовані правоохоронцями та судами у кримінальних справах. У ньому міститься не лише інформація про активи, які є в управлінні АРМА, а й загалом про усі арештовані активи. Відомості про них надходять з державних реєстрів та баз даних, насамперед Реєстру судових рішень. Інформація там впорядкована за категоріями: рухоме та нерухоме майно, транспорт, корпоративні права, інтелектуальна власність, грошові кошти, майнові комплекси тощо. 

За словами очільниці АРМА, реєстр дозволяє дізнатися інформацію про стан тих чи інших активів: коли на них було накладено арешт, хто розслідує кримінальну справу, як АРМА управляє майном і так далі. Тобто завдяки реєстру можна в режимі онлайн відстежити абсолютно всі дії з активом: від його арешту, до отримання державою доходу з управління.

Дума підкреслила, що система має відкриту частину, яка доступна для кожного користувача та закриту, що призначена для правоохоронців. Це передбачено законом. Публічний доступ до бази даних було обмежено через впровадження в Україні воєнного стану. 

"Нами перевірено тисячі записів, щоб не допустити оприлюднення відомостей про військові об'єкти, обмежено інформацію про найменування і опис активів зі сфери критичної інфраструктури. АРМА було проведено консультації з усіма уповноваженими органами та враховано їх застереження. І лише після досягнення повного консенсусу щодо можливості відкриття Реєстру, публічний доступ до нього нарешті забезпечено", - розповідає вона.  

За словами очільниці АРМА, попри те, що кожен охочий наразі може зайти до реєстру та знайти в ньому необхідну інформацію, доступ до даних про стратегічні активи та об'єкти критичної інфраструктури залишиться закритим. 

Дума також розповіла, що загальна кількість записів про активи у Єдиному реєстрі сягає понад 129 тис., з них 36 тис. записів стосуються активів, які передано в управління АРМА, 829 записів стосуються заходів з проведення оцінки вартості активів, 1144 записів про конкурсні відбори управителів тощо.

  • Раніше в АРМА відмовились звітувати про арештовані після 24 лютого російські активи. Таке рішення пояснили це необхідністю "застосування інтелектуальних зусиль".
Суспільство
Кримінал
Україна
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