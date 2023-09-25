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В Україні відремонтують 19 пунктів пропуску через державний кордон

25 вересня, 2023 понедiлок
15:59
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Державна митна служба України передала 19 пунктів пропуску через державний кордон Держагентству відновлення та розвитку інфраструктури (колишній Укравтодор) для ремонту, тендери оголосять до кінця року

Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

В Україні триває процес передачі автомобільних пунктів пропуску від Державної митної служби до сфери відповідальності Агентства відновлення, яке займатиметься будівництвом, реконструкцією, ремонтом, модернізацією пунктів пропуску, їхнім утриманням та експлуатацією. Наразі 19 пунктів пропуску через державний кордон передані до сфери відповідальності Агентства відновлення", – йдеться в матеріалі.

Ще 10 контрольно-пропускних пунктів не були передані з різних причин, попри те, що Кабмін прийняв відповідне рішення ще у березні. В особливості, в Закарпатській області не було передано вісім пунктів пропуску через наявну кредиторську заборгованість минулих років. Два інші пункти пропуску в Чернівецькій області ще не завершені й також мають кредиторську заборгованість.

Повідомляється, що унаслідок повномасштабної війни, автомобільний транспорт став ключовим у сфері імпорту та експорту України, зростаючи кілька разів. До 24 лютого 2022 року, 65% експорту відбувалося через порти, але зараз ситуація змінилася: 65% товарів перевозяться автомобільним транспортом. Важливість якісних транспортних коридорів, зменшення часу доставлення та очікування на контрольно-пропускних пунктах не можна переоцінити для країни в умовах війни.

"По пунктах пропуску, які наразі передані Агентству відновлення – до кінця цього року плануємо провести тендерні процедури на ремонт та проєктування, і в наступному році розпочати роботи по всім цим об'єктам. Також Служби відновлення в областях поступово оголошують тендери на утримання пунктів пропуску", – додається у повідомленні. 

Також Агентство планує розробити єдиний дизайн-код для всіх пунктів пропуску через державний кордон.

  • Крім того, 9 серпня проєкт "єЧерга" оновив список товарів, які швидко псуються і мають перевагу при переході кордону. Розробники проєкту внесли зміни до системи.
Новини
тендери
митниця
Укравтодор
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