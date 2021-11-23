В Україні викрили канал нелегального отримання громадянства країни ЄС, серед "клієнтів" були жителі окупованих територій

Про це передає пресслужба СБУ.

"Контррозвідники СБУ в результаті проведення спецоперації припинили протиправну діяльність міжнародного угруповання ділків, яке організувало механізм отримання іноземного громадянства на підставі підроблених документів", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що протиправний бізнес налагодили мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей через посередника-іноземця.

Зокрема, зловмисники виготовляли фіктивні документи, необхідні для набуття іноземного громадянства, та забезпечували процедуру їх подання на розгляд поза основною чергою.

Також задокументовано, що такі послуги вартували €5 тис.

Серед осіб, які вирішили скористатись злочинною схемою, СБУ встановила громадян Російської Федерації, мешканців тимчасово окупованих територій України, а також окремих колишніх посадовців місцевих органів влади і самоврядування.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

близько 60-ти комплектів документів громадян РФ та України для отримання іноземного громадянства;

оригінали та копії іноземних паспортів;

підроблені печатки та штампи;

фіктивні витяги з РАЦС, які слугували підставою для оформлення іноземного громадянства;

чорнові записи щодо механізмів проведення оборудок;

ноутбуки, планшети, флешносії, мобільні телефони, жорсткі диски з доказами протиправної діяльності.

Триває досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.





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