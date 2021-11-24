В Україні викрили міжнародну хакерську групу: "зламували" телефони та продавали конфіденційну інформацію громадян

Про це повідомляють у пресцентрі СБУ.



Слідство з'ясувало, що до хакерської групи входило п'ять громадян України, мешканців Києва та Харкова.



Вони використовували спеціально розроблене програмне забезпечення й технічні засоби.



Для отримання доступу до особистої інформації користувачів зловмисники використовували копії сайтів відомих виробників телефонів. Користувач мобільного пристрою завантажував застосунок або програму на сайті, повідомляв зловмисникам пароль до свого облікового запису. Потім шахраї копіювали інформацію зі зламаного телефона.



Зловмисники отримували змогу знімати кошти з рахунків користувачів, дізнаватися їхню особисту інформацію.



Незаконний доступ до телефона коштував $200.



Шахраї також розблоковували вкрадені чи загублені пристрої, а потім продавали через мережу підконтрольних магазинів у Києві й Харкові.



За понад два роки існування злочинної "схеми" від неї постраждало кілька сотень людей.



Під час п'яти обшуків поліція вилучила комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності, програмне забезпечення й технічні засоби для вхід у облікові записи, викрадені мобільні телефони, які під виглядом нових готували до збуту.



Зловмисникам оголосять про підозру за ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем і комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України.

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