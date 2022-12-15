В Україні вилучили понад 305 тис. вибухонебезпечних предметів за час повномасштабної війни, - пресофіцер ДСНС Хорунжий
З 24 лютого в Україні піротехніки вилучили понад 305 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема 2155 авіаційних бомб
Про це розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий в етері Еспресо.
Він припустив, що Україна посідає перше місце у світі за забрудненістю вибухонебезпечними предметами, і додав, що розмінування триватиме роками.
Загалом у країні - 174 тис. км квадратних потенційно забрудненої території. Пресофіцер ДСНС зауважив, що це територія завбільшки, як п’ять Молдов або дві Австрії.
"Понад 309 тис. залучень було в наших піротехніків, і з початку широкомасштабного вторгнення РФ вилучено більш ніж 305 тис. вибухонебезпечних предметів. З них - 2155 авіабомб. Обстежено понад 76 тис. га", - наголосив Олександр Хорунжий.
- 9 грудня Радник очільника МВС України Вадим Денисенко розповів, що один день війни - це місяць розмінування території.
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