Про це розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий в етері Еспресо.

Він припустив, що Україна посідає перше місце у світі за забрудненістю вибухонебезпечними предметами, і додав, що розмінування триватиме роками.

Загалом у країні - 174 тис. км квадратних потенційно забрудненої території. Пресофіцер ДСНС зауважив, що це територія завбільшки, як п’ять Молдов або дві Австрії.

"Понад 309 тис. залучень було в наших піротехніків, і з початку широкомасштабного вторгнення РФ вилучено більш ніж 305 тис. вибухонебезпечних предметів. З них - 2155 авіабомб. Обстежено понад 76 тис. га", - наголосив Олександр Хорунжий.

9 грудня Радник очільника МВС України Вадим Денисенко розповів, що один день війни - це місяць розмінування території.

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