В Україні випустять пам’ятну 10-гривневу монету, присвячену Військово-морським силам ЗСУ
Національний банк України представив пам’ятну монету номіналом 10 грн, присвячену Військово-морським силам ЗСУ
Про це інформує в фейсбуці ВМС Збройних сил України.
Пам’ятну монету присвячену Військово-морським силам вводиться в обіг з 14 липня.
"Присвячена окремому виду Збройних сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України", – йдеться в повідомленні.
У центрі монети розміщена емблема ВМС, унизу ліворуч – малий герб України, праворуч від нього – номінал 10 та графічний символ гривні.
На реверсі – кораблі, як символ Військово-морських сил ЗСУ.
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