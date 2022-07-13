Про це інформує в фейсбуці ВМС Збройних сил України.

Пам’ятну монету присвячену Військово-морським силам вводиться в обіг з 14 липня.

"Присвячена окремому виду Збройних сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України", – йдеться в повідомленні.

У центрі монети розміщена емблема ВМС, унизу ліворуч – малий герб України, праворуч від нього – номінал 10 та графічний символ гривні.

На реверсі – кораблі, як символ Військово-морських сил ЗСУ.

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