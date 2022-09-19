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В Україні виявили другий випадок віспи мавп, - МОЗ

19 вересня, 2022 понедiлок
19:00
Здоров'я мавпяча віспа

У понеділок, 19 вересня, в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп

Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

"Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках", - йдеться у повідомленні.

Пацієнт також повідомив, що висип з’явився ще наприкінці серпня, проте звернувся він до лікарні відбулось кілька днів тому. Міністерство закликало всіх, хто має симптоми, котрі схожі на віспу мавп, одразу звертатися по медичну допомогу.

"Саме тому закликаємо всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку", - йдеться в повідомленні.

МОЗ також повідомляє, що у липні в Україну у рамках гуманітарної допомоги було доставлено ПЛР-тести, для проведення щонайменше 5 тисяч досліджень для діагностики вказаного захворювання. Наразі в Україні є можливість виявляти вказане захворювання в кожному регіонів. 

  • Нагадаємо, що 15 вересня в Україні зареєстрували перший випадок віспи мавп.

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Суспільство
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Медицина
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