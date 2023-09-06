В Україні вийде друком книжка Сашка Дерманського та Тетяни Копитової про порятунок тварин під час війни

Про це повідомила у Facebook Тетяна Копитова.

Вихід книжки став можливий за сприяння правозахисної організації UAnimals. Перша презентація запланована в Києві вже цими вихідними.

"Рада представити вам першу презентацію результату майже річної праці цілої команди людей і мого особистого скарбу – книги "Клуб врятованих, непухнасті історії". Це 10 ілюстрованих історій. 10 доль. 10 розповідей і 30 ілюстрацій про випробування та про любов", - написала ілюстраторка.

За її словами, перші ілюстрації з урятованими від війни тваринами з'явилися в її "воєнному щоденнику" ще на початку повномасштабного вторгнення. А потім виникла ідея створити книгу.

"Я збирала розповіді реальних людей і тварин і малювала, а написав оповідки неймовірний Сашко Дерманський, який настільки глибоко відчув тему, настільки майстерно і щемко виклався у кожній історії, талановито провівши крізь кожну з них червоною лінією глибинні важливі сенси про добро і любов, що ця книга не залишить байдужим нікого: ані дітей, ані дорослих", - написала Копитова.

Пізніше вона уточнила, що книжка ще в друкарні.

"Скоріш за все, книгу ще не встигнуть надрукувати до події (презентації 10 вересня, - ред.), але це станеться найближчим часом, і я одразу повідомлю всім", - написала Копитова.