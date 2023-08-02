Про це інформує Міністерство енергетики України.

"Минулої доби сталися аварійні ситуації в мережах оператора системи передачі НЕК "Укренерго". Двічі відключалася лінія 330 кВ у Київській області, яка частково проходить через територію Білорусі", – йдеться в заяві.

Повідомляється, що місцем пошкодження стала саме ділянка на території Білорусі.

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Також через погану погоду тимчасово відключалася лінія 330 кВ у Полтавській області. Споживачі не залишилися без електроенергії.

Крім того, сьогодні один з енергоблоків АЕС вивели у плановий ремонт, внаслідок чого знизилась потужність атомної генерації. Укренерго закликало до економії електроенергії.