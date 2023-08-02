В Україні впродовж доби двічі відключалась електролінія через аварію в Білорусі
У вівторок, 1 серпня, лінія електропередач у Київській області, яка з’єднує Україну з Білоруссю, двічі вимикалася через аварії в мережах
Про це інформує Міністерство енергетики України.
"Минулої доби сталися аварійні ситуації в мережах оператора системи передачі НЕК "Укренерго". Двічі відключалася лінія 330 кВ у Київській області, яка частково проходить через територію Білорусі", – йдеться в заяві.
Повідомляється, що місцем пошкодження стала саме ділянка на території Білорусі.
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Також через погану погоду тимчасово відключалася лінія 330 кВ у Полтавській області. Споживачі не залишилися без електроенергії.
Крім того, сьогодні один з енергоблоків АЕС вивели у плановий ремонт, внаслідок чого знизилась потужність атомної генерації. Укренерго закликало до економії електроенергії.
- Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що наразі підстав підвищувати тарифи для населення немає.
- У серпні ще більше енергоблоків в Україні буде у ремонтах, тому виробництво електроенергії зменшиться, компенсувати це можна буде частково через імпорт електроенергії, а також економію споживачами, обмежувати споживання поки не прогнозується.
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