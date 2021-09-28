В Україні впродовж доби померли 143 пацієнти з COVID-19, заразилися 6 552 людини, у тому числі 574 дитини

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 27 вересня було зареєстровано ​​​​​​6552 нових випадки COVID-19 (у тому числі 574 дитини та 165 медпрацівників), 143 людини померли, 2927 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 461 випадок;

Вінницька область - 93 випадки;

Волинська область - 208 випадків;

Дніпропетровська область - 595 випадків;

Донецька область - 528 випадків;

Житомирська область - 80 випадків;

Закарпатська область - 78 випадків;

Запорізька область - 500 випадків;

Івано-Франківська область - 131 випадок;

Київська область - 269 випадків;

Кіровоградська область - 18 випадків;

Луганська область - 337 випадків;

Львівська область - 427 випадків;

Миколаївська область - 106 випадків;

Одеська область - 431 випадок;

Полтавська область - 206 випадків;

Рівненська область - 218 випадків;

Сумська область - 182 випадки;

Тернопільська область - 134 випадки;

Харківська область - 547 випадків;

Херсонська область - 82 випадки;

Хмельницька область - 141 випадок;

Черкаська область - 269 випадків;

Чернівецька область - 415 випадків;

Чернігівська область - 96 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461)", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.