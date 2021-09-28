В Україні впродовж доби померли 143 пацієнти з COVID-19, заразилися 6 552 людини, у тому числі 574 дитини
Станом на ранок 28 вересня в Україні зафіксовано 2 401 956 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 55 863 - летальні, 2 248 071 особа одужала
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 27 вересня було зареєстровано 6552 нових випадки COVID-19 (у тому числі 574 дитини та 165 медпрацівників), 143 людини померли, 2927 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 461 випадок;
- Вінницька область - 93 випадки;
- Волинська область - 208 випадків;
- Дніпропетровська область - 595 випадків;
- Донецька область - 528 випадків;
- Житомирська область - 80 випадків;
- Закарпатська область - 78 випадків;
- Запорізька область - 500 випадків;
- Івано-Франківська область - 131 випадок;
- Київська область - 269 випадків;
- Кіровоградська область - 18 випадків;
- Луганська область - 337 випадків;
- Львівська область - 427 випадків;
- Миколаївська область - 106 випадків;
- Одеська область - 431 випадок;
- Полтавська область - 206 випадків;
- Рівненська область - 218 випадків;
- Сумська область - 182 випадки;
- Тернопільська область - 134 випадки;
- Харківська область - 547 випадків;
- Херсонська область - 82 випадки;
- Хмельницька область - 141 випадок;
- Черкаська область - 269 випадків;
- Чернівецька область - 415 випадків;
- Чернігівська область - 96 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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