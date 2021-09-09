В Україні введуть "зелений" і "жовтий" COVID-сертифікати

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Відтак, "зелений" COVID-сертифікат буде видаватися після двох доз вакцини.

У свою чергу, "жовтий" сертифікат - після першої дози для внутрішнього використання.

"Термін дії "жовтого" сертифіката - час між щепленнями", - наголосив Кузін.

За його словами, термін дії - це головна різниця між "зеленим" і "жовтим" сертифікатами, по суті, вони будуть давати однакові привілеї для вакцинованих, наприклад, на відвідування спортзалів і ресторанів.

Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік осіб, які підлягають тестуванню на коронавірус. Вакциновані від коронавірусу відтепер не підлягають самоізоляції після контакту з зараженим коронавірусом.

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