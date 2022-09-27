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Головна війна з Росією В Україні вже загинуло більше людей, ніж під час використання 5–7 ядерних зарядів, тому ми не зробимо крок назад, - дипломат Чалий
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В Україні вже загинуло більше людей, ніж під час використання 5–7 ядерних зарядів, тому ми не зробимо крок назад, - дипломат Чалий

27 вересня, 2022 вiвторок
17:29
війна з Росією Валерій Чалий

Росія застосовує проти України зброю, яку цілком можна прирівняти за наслідками руйнувань до зброї масового ураження

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат Валерій Чалий.

"Я вам скажу так, одну річ. У нас в Україні загинуло більше людей, ніж під час використання 5–7 ядерних зарядів. Уже на сьогодні. На один Маріуполь, Росія скидала від тонни й 500-кілограмових бомб, до всього іншого, що застосовувалося, усі ті "смерчі". Це все зброя масового ураження, просто вона ще вважається конвенційною", - зазначив Валерій Чалий.

Український дипломат зауважив, що Росія вже зараз застосовує у війні проти України бомби, які вщент руйнують усе живе в зоні ураження.

"Але подивіться як вона б'є: "смерч" покриває квадрат 500 на 500 і все живе там зникає. Бомби, авіабомби дістають, якщо не сховатися на два-три поверхи вниз, то всіх вбивають. Тобто касетні, фосфорні заряди – це все заборонена зброя і багато що можна вважати зброєю масового знищення, просто не ядерною, не хімічною, не біологічною. Тому для нас це вже має наслідки порівняні з таким застосуванням. От в чому парадокс. Тому українці розуміють, що тут уже крок назад ніхто не зробить. Тобто це сигнали Заходу для торгу", - сказав він.

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