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В Україні з 1 вересня стартувала податкова амністія для громадян

1 вересня, 2021 середа
09:39
Економіка В Україні з 1 вересня стартувала податкова амністія для громадян

В Україні з 1 вересня 2021 по 1 вересня 2022 року проходитиме податкова амністія для громадян

Про це йдеться у законі №1539-ІХ про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян через запровадження одноразового добровільного декларування.

З 1 вересня громадяни України можуть подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не було сплачено податки та збори до 1 січня 2021 року. При цьому в декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження цих активів.

Серед активів можна вказувати валютні цінності (крім готівкових коштів), цінні папери, рухоме та нерухоме майно, зокрема об'єкти незавершеного будівництва, частки у майні юридичних компаній, які знаходяться в Україні або за кордоном.

Згідно з документом, із задекларованих коштів громадянин має сплатити збір у розмірі 5% щодо валютних цінностей та інших активів, які перебувають в Україні; 9% - щодо валютних цінностей та активів, які перебувають за кордоном; 2,5% - щодо номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

Так, якщо громадянин сплатить ці збори, держава гарантуватиме йому звільнення від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства. Такого гарантується нерозголошення державними органами та їхніми посадовими особами відомостей, що містяться в одноразових добровільних деклараціях, без відповідного рішення суду.

У Державній податковій службі (ДПС) пояснили, декларацію необхідно подати до відомства безпосередньо платником податків через Електронний кабінет.

До подання одноразової декларації платник має розмістити кошти в національній або іноземній валютах на спеціальному рахунку, що може бути відкритий у банках України.

  • Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 липня підписав закони про податкову амністію.
  • НБУ 6 серпня визначив порядок відкриття і ведення поточних рахунків зі спецрежимом використання для проведення добровільного одноразового декларування коштів з 1 вересня.
  • Міністерство фінансів 30 серпня оприлюднило інструкції з проведення податкової амністії.
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податки
декларування доходів
податкова амністія
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