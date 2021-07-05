В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне списання боргів

Про це повідомляє "Слово і діло".



За інформацією видання, в Україні з 6 липня повноцінно запрацює процедура автоматичного списання боргів на вимогу державних і приватних виконавців.



Зазначається, що автоматично списуватимуться борги за аліменти, житлово-комунальні послуги, зарплати та штрафи.



Для автоматичного списання банк має надати виконавцеві інформацію про реквізити рахунків боржника та про суму коштів на них. Відтак, виконавець знатиме, скільки коштів на рахунку боржника і зможе автоматично списувати лише необхідну суму, а не всі кошти. При цьому спрощується лише сама процедура списання боргу для якої, як і раніше, буде необхідне рішення суду.



Автоматично списувати борги з рахунків зможуть через ПриватБанк, Monobank, ТАСкомбанк, Оксі Банк, Банк Восток, Індустріалбанк, ПроКредит Банк.



Зазначається, що ще 44 банки підключені до тестового режиму, 11 банків перебувають на стадії попередніх налаштувань для початку тестування. Таким чином, найближчим часом 62 з 73 банків приєднаються до системи автоматизованого списання боргів.

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