В Україні за добу зафіксували майже 17 тис. нових випадків COVID-19 та понад 600 смертей
16 943 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 листопада. Зокрема, захворіли 1 451 дитина та 304 медпрацівника
Про це передає пресслужба МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 384 404 особи;
- одужало – 2 852 452 особи;
- летальних випадків – 83 541;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 700 772.
За добу 24 листопада в Україні:
- зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 451, медпрацівників – 304);
- 275 319 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 404 особи;
- летальних випадків – 628;
- одужало – 26 811 осіб.
Загалом проведено 23 501 133 щеплення. Одну дозу вакцини отримали 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза):
м. Київ – 1688/23721
Вінницька – 810/6758
Волинська – 492/4779
Дніпропетровська – 893/15407
Донецька – 924/7903
Житомирська – 707/6942
Закарпатська – 671/2975
Запорізька – 1066/7894
Івано-Франківська – 638/6320
Київська – 719/11789
Кіровоградська – 191/4322
Луганська – 258/3268
Львівська – 1048/14125
Миколаївська – 442/5389
Одеська – 644/9663
Полтавська – 967/6498
Рівненська – 659/5484
Сумська – 534/6336
Тернопільська – 339/5288
Харківська – 728/11036
Херсонська – 284/3692
Хмельницька – 778/6740
Черкаська – 523/5918
Чернівецька – 235/3564
Чернігівська – 705/7007
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