В Україні за добу зафіксували майже 17 тис. нових випадків COVID-19 та понад 600 смертей

Про це передає пресслужба МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 384 404 особи;

одужало – 2 852 452 особи;

летальних випадків – 83 541;

проведено ПЛР-тестувань – 15 700 772.

За добу 24 листопада в Україні:

зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 451, медпрацівників – 304);

275 319 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 404 особи;

летальних випадків – 628;

одужало – 26 811 осіб.

Загалом проведено 23 501 133 щеплення. Одну дозу вакцини отримали 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза):

м. Київ – 1688/23721

Вінницька – 810/6758

Волинська – 492/4779

Дніпропетровська – 893/15407

Донецька – 924/7903

Житомирська – 707/6942

Закарпатська – 671/2975

Запорізька – 1066/7894

Івано-Франківська – 638/6320

Київська – 719/11789

Кіровоградська – 191/4322

Луганська – 258/3268

Львівська – 1048/14125

Миколаївська – 442/5389

Одеська – 644/9663

Полтавська – 967/6498

Рівненська – 659/5484

Сумська – 534/6336

Тернопільська – 339/5288

Харківська – 728/11036

Херсонська – 284/3692

Хмельницька – 778/6740

Черкаська – 523/5918

Чернівецька – 235/3564

Чернігівська – 705/7007

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