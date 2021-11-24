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В Україні за добу зафіксували понад 14 тис. нових випадків COVID-19 та майже 600 смертей

24 листопада, 2021 середа
08:34
Суспільство коронавірус

14 325 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 листопада. Зокрема, захворіли 1 183 дитини та 287 медпрацівників

Про це передає пресслужба МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 367 461 особа;
  • одужало – 2 825 641 особа;
  • летальних випадків – 82 913;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.

За добу 23 листопада в Україні:

  • зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 287);
  • 286 121 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 86 299 людей, повністю імунізовані – 199 822 людини.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4077 осіб;
  • летальних випадків – 595;
  • одужало – 29 044 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях. 

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 358 випадків;

Вінницька область – 384 випадки;

Волинська область – 340 випадків;

Дніпропетровська область – 864 випадки;

Донецька область – 402 випадки;

Житомирська область – 385 випадків;

Закарпатська область – 190 випадків;

Запорізька область – 446 випадків;

Івано-Франківська область – 102 випадки;

Київська область – 343 випадки;

Кіровоградська область – 190 випадків;

Луганська область – 37 випадків;

Львівська область – 397 випадків;

Миколаївська область – 655 випадків;

Одеська область – 451 випадок;

Полтавська область – 287 випадків;

Рівненська область – 161 випадок;

Сумська область – 205 випадків;

Тернопільська область – 156 випадків;

Харківська область – 330 випадків;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 195 випадків;

Черкаська область – 272 випадки;

Чернівецька область – 121 випадок;

Чернігівська область – 139 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом проведено 23 225 814 щеплень. Одну дозу вакцини отримали 13 000 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини.

Зазначається, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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