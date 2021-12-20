В Україні за добу зафіксували понад 2 тис. випадків коронавірусу, померло 157 людей

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 610 687 осіб;

одужало – 3 338 555 осіб;

летальних випадків – 93 262;

проведено ПЛР-тестувань – 16 503 941.

За добу 19 грудня в Україні:

зафіксовано 2536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 250, медпрацівників – 26);

36 027 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей, додаткову дозу отримали 0 осіб.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1241 особа;

летальних випадків – 157;

одужало – 6 690 осіб.

Загалом проведено 27 373 349 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 497;Вінницька область – 69;Волинська область – 170;Дніпропетровська область – 50;Донецька область – 121;Житомирська область – 123;Закарпатська область – 65;Запорізька область – 110;Івано-Франківська область – 101;Київська область – 121;Кіровоградська область – 74;Луганська область – 6;Львівська область – 124;Миколаївська область – 89;Одеська область – 63;Полтавська область – 56;Рівненська область – 51;Сумська область – 47;Тернопільська область – 98;Харківська область – 133;Херсонська область – 0;Хмельницька область – 77;Черкаська область – 132;Чернівецька область – 78;Чернігівська область – 81.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.