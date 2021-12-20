В Україні за добу зафіксували понад 2 тис. випадків коронавірусу, померло 157 людей
В Україні за минулу добу, 19 грудня, зафіксували 2 536 випадків коронавірусу, з них дітей – 250, медпрацівників – 26
Про це свідчать дані МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
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захворіло – 3 610 687 осіб;
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одужало – 3 338 555 осіб;
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летальних випадків – 93 262;
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проведено ПЛР-тестувань – 16 503 941.
За добу 19 грудня в Україні:
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зафіксовано 2536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 250, медпрацівників – 26);
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36 027 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей, додаткову дозу отримали 0 осіб.
Також за минулу добу:
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госпіталізовано – 1241 особа;
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летальних випадків – 157;
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одужало – 6 690 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 497;
Вінницька область – 69;
Волинська область – 170;
Дніпропетровська область – 50;
Донецька область – 121;
Житомирська область – 123;
Закарпатська область – 65;
Запорізька область – 110;
Івано-Франківська область – 101;
Київська область – 121;
Кіровоградська область – 74;
Луганська область – 6;
Львівська область – 124;
Миколаївська область – 89;
Одеська область – 63;
Полтавська область – 56;
Рівненська область – 51;
Сумська область – 47;
Тернопільська область – 98;
Харківська область – 133;
Херсонська область – 0;
Хмельницька область – 77;
Черкаська область – 132;
Чернівецька область – 78;
Чернігівська область – 81.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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