В Україні за добу зафіксували понад 8 тис. випадків COVID-19, померло 467 людей

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 510 610 осіб;

одужало – 3 082 619 осіб;

летальних випадків – 88 986;

проведено ПЛР-тестувань – 16 119 721.

За добу 6 грудня в Україні:

зафіксовано 8 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 716, медпрацівників – 200);

188 758 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 73 097 людей, повністю імунізовані – 115 661 людину.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 349 осіб;

летальних випадків – 467;

одужало – 22 878 осіб.



Загалом проведено 25 747 899 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 13 826 161 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 921 738 людей.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1270;

Вінницька область – 237;

Волинська область – 397;

Дніпропетровська область – 183;

Донецька область – 689;

Житомирська область – 129;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 503;

Івано-Франківська область – 84;

Київська область – 575;

Кіровоградська область – 151;

Луганська область – 187;

Львівська область – 350;

Миколаївська область – 347;

Одеська область – 368;

Полтавська область – 716;

Рівненська область – 372;

Сумська область – 151;

Тернопільська область – 142;

Харківська область – 292;

Херсонська область – 33;

Хмельницька область – 253;

Черкаська область – 624;

Чернівецька область – 135;

Чернігівська область – 175.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



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