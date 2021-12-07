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В Україні за добу зафіксували понад 8 тис. випадків COVID-19, померло 467 людей

7 грудня, 2021 вiвторок
08:40
Суспільство коронавірус

В Україні за минулу добу, 6 грудня, зафіксували 8 655 випадків коронавірусу, з них дітей – 716, медпрацівників – 200

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 510 610 осіб;
  • одужало – 3 082 619 осіб;
  • летальних випадків – 88 986;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 119 721.

За добу 6 грудня в Україні:

  • зафіксовано 8 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 716, медпрацівників – 200);
  • 188 758 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 73 097 людей, повністю імунізовані – 115 661 людину.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 349 осіб;
  • летальних випадків – 467;
  • одужало – 22 878 осіб.


Загалом проведено 25 747 899 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 13 826 161 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 921 738 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1270;
Вінницька область – 237;
Волинська область – 397;
Дніпропетровська область – 183;
Донецька область – 689; 
Житомирська область – 129;
Закарпатська область – 292;
Запорізька область – 503;
Івано-Франківська область – 84;
Київська область – 575;
Кіровоградська область – 151;
Луганська область – 187;
Львівська область – 350;
Миколаївська область – 347;
Одеська область – 368;
Полтавська область – 716;
Рівненська область – 372;
Сумська область – 151;
Тернопільська область – 142;
Харківська область – 292;
Херсонська область – 33;
Хмельницька область – 253;
Черкаська область – 624;
Чернівецька область – 135;
Чернігівська область – 175.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 

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