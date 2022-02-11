В Україні за минулу добу виявили 41 229 випадків COVID-19

Про це передає пресцентр МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 462 970 осіб;

одужало – 3 750 826 осіб;

летальних випадків – 102 403;

проведено ПЛР-тестувань – 18 920 897.

За добу 10 лютого в Україні:

зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 3 369, медпрацівників – 1247);

72 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу дозу – 30 641 людина, додаткову дозу отримали 469 людей, бустерну дозу – 20 319 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 936 осіб;

летальних випадків – 236;

одужало – 20 850 осіб.

Загалом проведено 30 997 467 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 541 411 людей, отримали дві дози – 14 900 578 людей, отримали додаткову дозу – 22 628 людей, бустерну дозу – 532 850 людей.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 3880;

Вінницька область – 1001;

Волинська область – 1118;

Дніпропетровська область – 2420;

Донецька область – 1545;

Житомирська область – 2602;

Закарпатська область – 928;

Запорізька область – 1423;

Івано-Франківська область – 1441;

Київська область – 1373;

Кіровоградська область – 494;

Луганська область – 756;

Львівська область – 2280;

Миколаївська область – 957;

Одеська область – 3918;

Полтавська область – 1523;

Рівненська область – 1917;

Сумська область – 1471;

Тернопільська область – 1379;

Харківська область – 2016;

Херсонська область – 1373;

Хмельницька область – 2109;

Черкаська область – 1232;

Чернівецька область – 1062;

Чернігівська область – 1476.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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