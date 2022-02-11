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В Україні за минулу добу виявили 41 229 випадків COVID-19

11 лютого, 2022 п'ятниця
08:24
Суспільство коронавірус

За минулу добу, 10 лютого, в Україні зафіксували 41 229 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них серед дітей - 3 369, медпрацівників – 1247)

Про це передає пресцентр МОЗ. 

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 4 462 970 осіб;

  • одужало –  3 750 826 осіб;

  • летальних випадків – 102 403;

  • проведено ПЛР-тестувань – 18 920 897.

За добу 10 лютого в Україні:

  • зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків  коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 3 369,  медпрацівників – 1247);

  • 72 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу дозу – 30 641 людина, додаткову дозу отримали 469 людей, бустерну дозу – 20 319 людей.

Також за минулу добу: 

  • госпіталізовано – 3 936 осіб;

  • летальних випадків – 236;

  • одужало – 20 850 осіб.

Загалом проведено 30 997 467 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 541 411 людей, отримали дві дози – 14 900 578 людей, отримали додаткову дозу – 22 628 людей, бустерну дозу – 532 850 людей. 

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 3880;
Вінницька область – 1001;
Волинська область – 1118;
Дніпропетровська область – 2420;
Донецька область – 1545; 
Житомирська область – 2602;
Закарпатська область – 928;
Запорізька область – 1423;
Івано-Франківська область – 1441;
Київська область – 1373;
Кіровоградська область – 494;
Луганська область – 756;
Львівська область – 2280;
Миколаївська область – 957;
Одеська область – 3918;
Полтавська область – 1523;
Рівненська область – 1917;
Сумська область – 1471;
Тернопільська область – 1379;
Харківська область – 2016;
Херсонська область – 1373;
Хмельницька область – 2109;
Черкаська область – 1232;
Чернівецька область – 1062;
Чернігівська область – 1476.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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