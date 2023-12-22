В Україні заборонили приватизацію державного та комунального майна на територіях активних бойових дій

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін вніс зміни до постанов КМУ від 23 серпня 2022 року № 952 і від 6 грудня 2022 року № 1364", - ідеться в повідомленні.

Відповідно до ухвалених змін, під час воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення (скасування) приватизація державного та комунального майна на територіях активних бойових дій не проводитиметься.

У міністерстві нагадують, що перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією визначає території бойових дій. Цей документ затверджений наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року №309 та періодично оновлюється.