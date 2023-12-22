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Головна Економіка Уряд скасував мито та ПДВ на безпілотники до 2025 року

Уряд скасував мито та ПДВ на безпілотники до 2025 року

22 грудня, 2023 п'ятниця
16:46
Економіка

Кабмін продовжив скасування мита та ПДВ для товарів військового призначення, зокрема безпілотників, до 1 січня 2025 року

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні продовжуємо звільнення від ПДВ та мита до 1 січня 2025 року на наступні категорії товарів: безпілотники, оптичні приціли, приціли нічного бачення, монокуляри та бінокуляри, переносні радіостанції, антидронові рушниці та багато іншого", - сказав Шмигаль.

Водночас він наголосив, що це потрібно, аби ще краще забезпечити Сили безпеки та оборони.

  • 10 квітня Верховна Рада України 316 голосами з 317 проголосувала за звільнення оборонних товарів від ПДВ та мита.
  • 20 грудня ВР ухвалила закон, який передбачає звільнення від мита та ПДВ ввезення радіолокаційних комплексів для військових.
Суспільство
Кабмін
податки
військові
ЗСУ
Війна з Росією
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