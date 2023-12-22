Уряд скасував мито та ПДВ на безпілотники до 2025 року

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні продовжуємо звільнення від ПДВ та мита до 1 січня 2025 року на наступні категорії товарів: безпілотники, оптичні приціли, приціли нічного бачення, монокуляри та бінокуляри, переносні радіостанції, антидронові рушниці та багато іншого", - сказав Шмигаль.

Водночас він наголосив, що це потрібно, аби ще краще забезпечити Сили безпеки та оборони.