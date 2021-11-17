В Україні заборонили цифри на індивідуальних номерних знаках для автомобілів
Згідно з постановою Кабміну на деяких автомобільних номерних знаках відтепер дозволені лише букви
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Кабінет міністрів України 17 листопада вніс зміни до постанови про автомобільні номерні знаки, які виготовляють на замовлення. Згідно з цим рішенням, тепер можна використовувати тільки літери.
Постанова включає в себе положення про відповідність номерних знаків транспортних засобів, виготовлених за індивідуальним замовленням власників транспортних засобів, до вимог державних стандартів і додаток, у якому наведені зразки таких номерних знаків.
Документ також обмежує кількість символів для номерних знаків: номерні знаки для авто можуть містити від трьох до восьми символів, а для мотоциклів - від трьох до шести.
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