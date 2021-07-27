В Україні зафіксували менше 1% серйозних побічних ефектів після COVID-вакцинації, - МОЗ
Ризик серйозних побічних ефектів після вакцинації проти коронавірусу в Україні нижче 1%
Про це повідомляє Державний експертний центр МОЗ України у Facebook.
В Україні введено майже 4,7 мільйона доз вакцин. А саме: 499 720 Covishield, 1 484 196 CoronaVac,1 715 780 Comirnaty (Pfizer) та 964 083 AstraZeneca
Розподіл випадків побічних випадків виглядає наступним чином:
- AstraZeneca – найчастіше вони траплялися у жінок та чоловіків у віці 61-72р.;
- Covishield – у жінок 31-45 років та чоловіків у віці 46-60р.;
- CoronaVac – у жінок віком 46-60, а у чоловіків у віці 61-72р.;
- Comirnaty – у жінок та чоловіків у віці 46-60р..
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