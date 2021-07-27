В Україні зафіксували менше 1% серйозних побічних ефектів після COVID-вакцинації, - МОЗ

Про це повідомляє Державний експертний центр МОЗ України у Facebook.



В Україні введено майже 4,7 мільйона доз вакцин. А саме: 499 720 Covishield, 1 484 196 CoronaVac,1 715 780 Comirnaty (Pfizer) та 964 083 AstraZeneca



Розподіл випадків побічних випадків виглядає наступним чином:

AstraZeneca – найчастіше вони траплялися у жінок та чоловіків у віці 61-72р.;

Covishield – у жінок 31-45 років та чоловіків у віці 46-60р.;

CoronaVac – у жінок віком 46-60, а у чоловіків у віці 61-72р.;

Comirnaty – у жінок та чоловіків у віці 46-60р..