В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу "Омікрон", - Кузін

Про це повідомив головний санлікар України Ігор Кузін на брифінгу.



"Стосовно варіантів BA.1, BA.2 - так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки, і насправді коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму "Омікрон," то дійсно оцей другий варіант викликає занепокоєння... Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", - розповів Кузін.



Головний санлікар додав, що цей варіант штаму "Омікрон" іноді називають "невидимим", оскільки він не має генетичного маркера, який дослідники використовували, щоб відрізнити варіант BA.1 від "Дельти".



Результати дослідження датських учених виявили, що BA.2 заразніший, ніж Омікрон BA.1, але, за попередніми даними, доступні вакцини захищають від цього підвиду.

Нагадаємо, 17 лютого в Україні допустили до застосування препарат "Паксловід" для лікування від COVID-19.