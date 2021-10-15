В Україні запровадили санкції проти мережі супермаркетів з РФ

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов на брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Розглядалось питання санкцій відносно компанії Mere. Вона не має права працювати", - сказав Данілов.

"Єдине місто - це Біла Церква, там, де вони ще, скажімо так, щось там пораться, але після сьогоднішнього засідання РНБО вони вже не можуть працювати на території нашої країни", - додав він.