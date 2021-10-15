В Україні запровадили санкції проти мережі супермаркетів з РФ
Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції проти мережі Mere (проєкт власників російської мережі супермаркетів "Світлофор")
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Розглядалось питання санкцій відносно компанії Mere. Вона не має права працювати", - сказав Данілов.
"Єдине місто - це Біла Церква, там, де вони ще, скажімо так, щось там пораться, але після сьогоднішнього засідання РНБО вони вже не можуть працювати на території нашої країни", - додав він.
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