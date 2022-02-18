В Україні запроваджують єдину електронну картку для пацієнта
В Міністерстві охорони здоров’я планують впровадити електронні картки для пацієнтів, в яких буде зібрана вся медична інформація про нього
Про це під час брифінгу 18 лютого заявила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.
"В перспективі це звільнить медичні заклади від паперових картотек, а пацієнтів – від колекції медичних виписок дома", – сказала Карчевич.
Зазначається, що заклади охорони здоров’я, незалежно від форми власності, вестимуть базові медичні записи в Електронній системі охорони здоров’я.
"ЕСОЗ – велика двокомпонентна система, яка містить медичні дані, що раніше зберігалися у паперовій формі. Система об’єднує 34 млн пацієнтів та 5,5 тис. закладів охорони здоров’я", – уточнила Марія Карчевич.
Наразі до програми долучилися комунальні медичні заклади, а до ЕСОЗ вже внесли до 700 млн медичних записів.
Крім того, приватні клініки також зобов’язані вносити дані про пацієнта в єдину базу.
Таким чином, вся медична інформація про пацієнта буде зберігатися в електронній медичній картці, доступ до якої буде мати, як пацієнт, так і лікарі різних закладів.
"Усі медзаклади працюватимуть у рівних умовах, без монополії на інформацію про пацієнта. Держава бере на себе відповідальність за збереження медичної інформації в одному місці", – додала заступниця міністра.
- Нагадаємо, що заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич заявила, що після впровадження електронного рецепту на антибіотики такий рецепт буде передбачено на наркотичні й усі рецептурні препарати.
- Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що з початку 2022 року в програму медичних гарантій включений новий пакет медпослуг - "Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуаціях".
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