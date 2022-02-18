В Україні запроваджують єдину електронну картку для пацієнта

Про це під час брифінгу 18 лютого заявила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.



"В перспективі це звільнить медичні заклади від паперових картотек, а пацієнтів – від колекції медичних виписок дома", – сказала Карчевич.



Зазначається, що заклади охорони здоров’я, незалежно від форми власності, вестимуть базові медичні записи в Електронній системі охорони здоров’я.



"ЕСОЗ – велика двокомпонентна система, яка містить медичні дані, що раніше зберігалися у паперовій формі. Система об’єднує 34 млн пацієнтів та 5,5 тис. закладів охорони здоров’я", – уточнила Марія Карчевич.



Наразі до програми долучилися комунальні медичні заклади, а до ЕСОЗ вже внесли до 700 млн медичних записів.



Крім того, приватні клініки також зобов’язані вносити дані про пацієнта в єдину базу.



Таким чином, вся медична інформація про пацієнта буде зберігатися в електронній медичній картці, доступ до якої буде мати, як пацієнт, так і лікарі різних закладів.



"Усі медзаклади працюватимуть у рівних умовах, без монополії на інформацію про пацієнта. Держава бере на себе відповідальність за збереження медичної інформації в одному місці", – додала заступниця міністра.

Нагадаємо, що заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич заявила, що після впровадження електронного рецепту на антибіотики такий рецепт буде передбачено на наркотичні й усі рецептурні препарати.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що з початку 2022 року в програму медичних гарантій включений новий пакет медпослуг - "Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуаціях".