В Україні запускають проєкт "Ретроспектива українського джазу"

Про це повідомила продюсер фестивалю, заслужена артистка України Ірина Френкель під час брифінгу “30 років у вільній країні лунає вільна музика — джаз!”, передає Укрінформ.

Організатори ХXV міжнародного фестивалю VINNYTSIA JAZZFEST анонсували старт мистецького проєкту “Ретроспектива українського джазу”.

“VINNYTSIA JAZZFEST - це єдиний свідок становлення джазового ринку незалежної України. Для нас створення ретроспективи є дуже важливим, тому що наразі не існує єдиної бази даних, яка пов’язана з розбудовою джазового ринку за часів незалежності. Ми вирішили, що маємо показати шість відео про п’ятирічки українського джазу, а також видати книгу про джаз в Україні з 1991 року”, - зазначила вона.

Френкель повідомила, що у рамках проєкту буде створено книгу. Її планують перекласти англійською мовою та розмістити на відкритих інформаційних джерелах задля того, “щоб історію становлення українського джазу побачили люди за кордоном”.

Так, ХXV міжнародний фестиваль VINNYTSIA JAZZFEST цьогоріч триватиме протягом 1-3 жовтня.

Довідка: Фестиваль з 1996 року щорічно проводиться восени у місті Вінниця. У заході беруть участь джазові музиканти різних країн.

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