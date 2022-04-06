В Україні зараз підривають немовлят. Ми маємо про це говорити, - режисер "Армагедону" та "Трансформерів" Майкл Бей
Відомий голлівудський режисер Майкл Бей обурений тим, що в США більше обговорюють скандальну витівку Вілла Сміта на церемонії "Оскар", ніж криваву повномасштабну війну в Україні, яку розпочала Росія
Про це він розповів виданню Variety.
"Я не дивився «Оскар». … Мені байдуже. Голлівуд стає дуже самозаглибленим. В Україні зараз підривають немовлят. Ми маємо про це говорити", – сказав Бей.
Відзначимо, що перед врученням нагороди за цьогорічний найкращий документальний фільм, ведучий "Оскара" Кріс Рок грубо пожартував із приводу облисіння дружини актора Вілла Сміта - Джади Пінкетт-Сміт. Після цього Вілл Сміт увірвався на сцену і вдарив Рока та вигукнув: "Не кажи імені моєї дружини своїм грьобаним ротом!". Згодом Сміт отримав нагороду за найкращу чоловічу роль і вибачився за свій емоційний вчинок. Однак ця подія стала "медійною бомбою" і набула широкого розголосу.
Довідково. Майкл Бенджамін Бей – американський кінорежисер та продюсер. В першу чергу відомий як режисер великобюджетних екшенів: "Трансформери", "Армагедон", "Погані хлопці", "Скеля" та "Острів".
- Зазначимо, під час вручення кінопремії "Оскар" чимало зірок Голлівуду підтримали Україну. Зірки Голлівуду Ештон Кутчер та Міла Куніс зібрали $35 млн для України
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