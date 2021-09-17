В Україні зареєстрували 6624 зараження коронавірусом упродовж доби, 99 пацієнтів померли
Станом на ранок 17 вересня в Україні зафіксовано 2 338 164 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 750 - летальні, 2 228 543 особи одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 16 вересня було зареєстровано 6624 нових випадки COVID-19 (у тому числі 677 дітей та 105 медпрацівників), 99 людей померли, 1914 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 426 випадків;
- Вінницька область - 155 випадків;
- Волинська область - 169 випадків;
- Дніпропетровська область - 426 випадків;
- Донецька область - 364 випадки;
- Житомирська область - 196 випадків;
- Закарпатська область - 46 випадків;
- Запорізька область - 238 випадків;
- Івано-Франківська область - 156 випадків;
- Київська область - 257 випадків;
- Кіровоградська область - 25 випадків;
- Луганська область - 273 випадки;
- Львівська область - 644 випадки;
- Миколаївська область - 150 випадків;
- Одеська область - 530 випадків;
- Полтавська область - 133 випадки;
- Рівненська область - 207 випадків;
- Сумська область - 147 випадків;
- Тернопільська область - 247 випадків;
- Харківська область - 649 випадків;
- Херсонська область - 200 випадків;
- Хмельницька область - 307 випадків;
- Черкаська область - 209 випадків;
- Чернівецька область - 345 випадків;
- Чернігівська область - 125 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.22Продаж 31.59
- Актуальне
- Важливе