В Україні зареєстрували 6624 зараження коронавірусом упродовж доби, 99 пацієнтів померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 16 вересня було зареєстровано ​​​​6624 нових випадки COVID-19 (у тому числі 677 дітей та 105 медпрацівників), 99 людей померли, 1914 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 426 випадків;

Вінницька область - 155 випадків;

Волинська область - 169 випадків;

Дніпропетровська область - 426 випадків;

Донецька область - 364 випадки;

Житомирська область - 196 випадків;

Закарпатська область - 46 випадків;

Запорізька область - 238 випадків;

Івано-Франківська область - 156 випадків;

Київська область - 257 випадків;

Кіровоградська область - 25 випадків;

Луганська область - 273 випадки;

Львівська область - 644 випадки;

Миколаївська область - 150 випадків;

Одеська область - 530 випадків;

Полтавська область - 133 випадки;

Рівненська область - 207 випадків;

Сумська область - 147 випадків;

Тернопільська область - 247 випадків;

Харківська область - 649 випадків;

Херсонська область - 200 випадків;

Хмельницька область - 307 випадків;

Черкаська область - 209 випадків;

Чернівецька область - 345 випадків;

Чернігівська область - 125 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426)", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.