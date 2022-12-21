В Україні зареєстрували першу смерть внаслідок грипу цього року

Про це інформує Центр громадського здоров'я МОЗ.

З 5 по 11 грудня, на 49-й тиждень 2022 року, зафіксували летальний випадок унаслідок грипу: "Це підтверджено методом ПЛР - визначено фрагменти РНК вірусів грипу А не субтипований".

Лише за той тиждень в Україні на ГРВІ, включно із коронавірусною інфекцією, захворіли 122 829 людей, із них 67 162 (54,7%) - діти віком до 17 років.

"Інтенсивний показник захворюваності - 299,6 на 100 тисяч населення. Це менше епідемічного порога, розрахованого для України. Найбільша епідемічна активність ГРВІ - у західному регіоні України", - пише пресслужба.

Довідково. Грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Має симптоми, подібні до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ):

раптовий початок;

головний біль;

ломота у м’язах і суглобах;

біль у горлі;

підвищення температури тіла до 38°С і більше;

кашель;

в окремих випадках — блювота і пронос.

Вірус грипу передається повітряно-краплинним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання) та внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).

Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для інших протягом усього періоду прояву симптомів - це, в середньому, сім днів.

Серед ускладнень - пневмонія, що інколи може за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Також нерідко розвивається серцева недостатність.

Найкраща профілактика грипу, радять лікарі, це щорічна вакцинація.

20 грудня в Україну завезли 100 тис. доз вакцини від COVID-19 Janssen.

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