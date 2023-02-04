В Україні збільшилася кількість загиблих від бойових дій дітей

Про це поінформував Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 4 лютого 2023 року більше ніж 1379 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 460 дітей загинуло та понад 919 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - зазначили в Офісі.

Так, найбільше дітей постраждали на Донеччині - 443, у Харківській області - 270, Київській - 123, Херсонській - 86, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63.

Пресслужба наголосила, що дані не є остаточними: фахівці працюють над їх встановленням в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.