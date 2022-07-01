Про це інформує в фейсбуці Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Відсьогодні, 1 липня, згідно зі ст. 7 Закону "Про Державний бюджет на 2022 рік" збільшено розмір прожиткового мінімуму на одну людину - 2 508 гривень на місяць.

Відповідно виріс розмір аліментів для дітей до 6 років - 1 100,50 грн., а для дітей від 6 до 18 років - 1 372,00 грн.

"При цьому мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку й може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів", - йдеться в повідомленні.

Нині розмір прожиткового мінімуму на дітей до 6 років - 2 201 грн, а від 6 до 18 років - 2 744 грн.