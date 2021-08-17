В Україні зміниться погода: очікується послаблення спеки та грозові дощі, - синоптик Наталка Діденко
В Україну 18 серпня прийде циклон, тому у деяких регіонах пройдуть дощі та послабнуть спекотні градуси
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
"Атмосферні фронти вже крокують Україною", - повідомила вона.
Поки що дощі та грози, організовані циклоном, завтра, 18 серпня, очікуються в зоні, власне, проходження цих фронтів - у північних та центральних областях України. Зачепить частину Одещини.
Контрасти в зоні фронтів - значні, тому уважно при грозах, можливі шквал та град.
Із західної частини фронт зсунеться і затримається хіба що сьогодні ввечері, 17 серпня, та трохи найближчої ночі, завтра вдень там вже - без опадів.
Суха погода у середу також переважатиме на Сході та в більшості південних областей й Криму.
Температура повітря за фронтом знизиться, адже фронт - холодний, і становитиме на Заході, Півночі та на Вінниччині +21°C…+27°C.
На решті території ще триватиме спека, +28°C…+33°C.
У Києві найближчої ночі та завтра вранці якраз проходитиме цей атмосферний фронт, тому очікуються дощі з грозами, при грозі можливий шквал.
Вдень поступово хмарність зменшуватиметься, опади відступлять, проте відчутно знизиться температура повітря. Проти сьогоднішніх +30°C…+33°C завтра очікується у столиці +22°C…+24°C.
"Словом, йде зміна погоди. Тому спокійно чекаємо на атмосферні фронти, грозові дощі та похолодання. А хтось ще побуде серед справжньої літньої спеки та сонця", - додала пані Діденко.
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