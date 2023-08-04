Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Через бойові дії та з інших причин загалом знеструмленими залишаються 400 населених пунктів. Внаслідок обстрілів росіянами є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Харківщині, Херсонщині", - розповіли там і зазначили, що ремонтні бригади стають до роботи, коли дозволяє безпекова ситуація.

Що стосується споживання, в четвер 3 серпня воно було на 4% вищим, аніж у середу. Причина – зростання температури. Пік споживання припав на 21:30.

"Спека найближчими днями посилиться. Тому дуже важливо економно використовувати електроенергію. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему та дати час енергоблокам завершити необхідні ремонти", - наголосили в Укренерго.

Там закликали українців вимикати кондиціонери з 16:00 до 23:00 і використовувати потужні прилади почергово.