Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.

"Лейтенант Артем Бернгардт 30.07 отримав погони й уже 26.09 успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.

Пізніше військовий повідомив у телеграмі про ліквідацію ще одного російського лейтенанта - Нікіту Єлішева, якого знищили за два місяці після отримання погонів.

6 жовтня Анатолій Штефан написав, що на війні проти України ліквідували командира роти російських снайперів старшого лейтенанта Хачатура Матевосяна.

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