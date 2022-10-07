В Україні знищили двох лейтенантів армії РФ, - Штефан
У ході війни РФ проти України ліквідували лейтенантів російської армії Артема Бернгардта й Нікіту Єлішева
Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.
"Лейтенант Артем Бернгардт 30.07 отримав погони й уже 26.09 успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.
Пізніше військовий повідомив у телеграмі про ліквідацію ще одного російського лейтенанта - Нікіту Єлішева, якого знищили за два місяці після отримання погонів.
- 6 жовтня Анатолій Штефан написав, що на війні проти України ліквідували командира роти російських снайперів старшого лейтенанта Хачатура Матевосяна.
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