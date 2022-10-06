Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Під час війни РФ проти України ліквідували командира роти російських снайперів старшого лейтенанта Хачатура Матевосяна", - наголосив він.

5 жовтня Анатолій Штефан писав, що в Україні ліквідували підполковника та майора російської армії на пенсії Олександра Фомічова й Віталія Данчина.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb