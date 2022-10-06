В Україні ліквідували командира роти російських снайперів, - офіцер ЗСУ Штефан
Під час війни РФ проти України ліквідували командира роти російських снайперів старшого лейтенанта Хачатура Матевосяна
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Під час війни РФ проти України ліквідували командира роти російських снайперів старшого лейтенанта Хачатура Матевосяна", - наголосив він.
- 5 жовтня Анатолій Штефан писав, що в Україні ліквідували підполковника та майора російської армії на пенсії Олександра Фомічова й Віталія Данчина.
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