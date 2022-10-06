Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Лейтенант Роман Ликов успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив український військовий.

5 жовтня Анатолій Штефан писав, що в Україні ліквідували підполковника та майора російської армії на пенсії Олександра Фомічова й Віталія Данчина.

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