В Україні знищили лейтенанта армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
У ході війни РФ проти України ліквідували лейтенанта російської армії Романа Ликова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Лейтенант Роман Ликов успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив український військовий.
- 5 жовтня Анатолій Штефан писав, що в Україні ліквідували підполковника та майора російської армії на пенсії Олександра Фомічова й Віталія Данчина.
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