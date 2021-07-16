В Україні зробили 2,5 млн перших щеплень проти коронавірусу та встановили новий добовий рекорд

Про це повідомляє МОЗ у Telegram.



Першу дозу отримали 63 002 людини, закінчили вакцинацію - 54 374 людини.



15 липня працювали: 720 мобільних бригад, 1693 пункти щеплення; 49 центрів вакцинації.



Від початку кампанії щеплено 2 539 636 людей,отримали першу дозу – 2 539 634 людини, отримали 2 дози – 1 360 256 осіб.



Загалом зроблено 3 899 890 щеплень.



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