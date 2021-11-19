В Україні зроблено понад 22 млн щеплень від COVID-19, повністю вакциновано понад 9,4 млн людей

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Загалом щеплення отримали 12 657 192 людини. З них однією дозою вакциновано 12 657 190 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 9 448 782 людини.



У четвер, 18 листопада, від COVID-19 було вакциновано 294 320 людей. З них першу дозу отримали 102 857 людей, завершили вакцинацію 191 463 людини.



У МОЗ зазначили, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 упродовж тижня 8-14 листопада не робили жодного щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, упродовж доби 18 листопада було зареєстровано ​​20 050 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1555 дітей та 331 медпрацівник), 22 304 пацієнти одужали, 725 людей померли.

Загалом станом на ранок 19 листопада в Україні було зафіксовано 3 304 058 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 80 231 - летальні.