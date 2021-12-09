В Україні зросла кількість COVID-хворих за добу: зафіксували понад 12 тис. випадків

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 532 357 осіб;

одужало – 3 133 970 осіб;

летальних випадків 89 901;

проведено ПЛР-тестувань – 16 199 355.

За добу 8 грудня в Україні:

зафіксовано 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 078, медпрацівників – 194);

178 796 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 69 267 людей, повністю імунізовані – 109 529 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 449 осіб;

летальних випадків – 465;

одужало – 24 547 осіб.

Загалом проведено 26 126 460 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 13 974 698 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 151 762 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1198;

Вінницька область – 488;

Волинська область – 493;

Дніпропетровська область – 471;

Донецька область – 574;

Житомирська область – 640;

Закарпатська область – 503;

Запорізька область – 570;

Івано-Франківська область – 529;

Київська область – 484;

Кіровоградська область – 139;

Луганська область – 146;

Львівська область – 745;

Миколаївська область – 359;

Одеська область – 1232;

Полтавська область – 537;

Рівненська область – 346;

Сумська область – 288;

Тернопільська область – 306;

Харківська область – 566;

Херсонська область – 137;

Хмельницька область – 538;

Черкаська область – 496;

Чернівецька область – 155;

Чернігівська область – 436.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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