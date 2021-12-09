В Україні зросла кількість COVID-хворих за добу: зафіксували понад 12 тис. випадків
В Україні за минулу добу, 8 грудня, зафіксували 12 376 випадків коронавірусу, з них дітей – 1 078, медпрацівників – 194
Про це свідчать дані МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 532 357 осіб;
- одужало – 3 133 970 осіб;
- летальних випадків 89 901;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 199 355.
За добу 8 грудня в Україні:
- зафіксовано 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 078, медпрацівників – 194);
- 178 796 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 69 267 людей, повністю імунізовані – 109 529 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 449 осіб;
- летальних випадків – 465;
- одужало – 24 547 осіб.
Загалом проведено 26 126 460 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 13 974 698 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 151 762 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1198;
Вінницька область – 488;
Волинська область – 493;
Дніпропетровська область – 471;
Донецька область – 574;
Житомирська область – 640;
Закарпатська область – 503;
Запорізька область – 570;
Івано-Франківська область – 529;
Київська область – 484;
Кіровоградська область – 139;
Луганська область – 146;
Львівська область – 745;
Миколаївська область – 359;
Одеська область – 1232;
Полтавська область – 537;
Рівненська область – 346;
Сумська область – 288;
Тернопільська область – 306;
Харківська область – 566;
Херсонська область – 137;
Хмельницька область – 538;
Черкаська область – 496;
Чернівецька область – 155;
Чернігівська область – 436.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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