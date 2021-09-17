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В Україні з’явилось обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу

17 вересня, 2021 п'ятниця
18:02
Суспільство МОЗ

У Центрі громадського здоров'я при МОЗ з'явилося обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України з’явилося обладнання для секвенування (виявлення нових штамів) зразків SARS-CoV-2 виявлених в українських пацієнтів.

Потужність секвенатора - 400 зразків на місяць.

"Переконаний, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування - це питання національної безпеки. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози чітко встановлюючи джерело", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Раніше Україна відправляла зразки на секвенування в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я, що займало певний час.

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