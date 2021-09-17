В Україні з’явилось обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу
У Центрі громадського здоров'я при МОЗ з'явилося обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
У Центрі громадського здоров’я МОЗ України з’явилося обладнання для секвенування (виявлення нових штамів) зразків SARS-CoV-2 виявлених в українських пацієнтів.
Потужність секвенатора - 400 зразків на місяць.
"Переконаний, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування - це питання національної безпеки. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози чітко встановлюючи джерело", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Раніше Україна відправляла зразки на секвенування в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я, що займало певний час.
- Упродовж доби 16 вересня було зареєстровано 6624 нових випадки COVID-19 (у тому числі 677 дітей та 105 медпрацівників), 99 людей померли, 1914 пацієнтів одужали.
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