В Україні з’явилось обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України з’явилося обладнання для секвенування (виявлення нових штамів) зразків SARS-CoV-2 виявлених в українських пацієнтів.

Потужність секвенатора - 400 зразків на місяць.

"Переконаний, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування - це питання національної безпеки. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози чітко встановлюючи джерело", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Раніше Україна відправляла зразки на секвенування в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я, що займало певний час.

Упродовж доби 16 вересня було зареєстровано ​​​​6624 нових випадки COVID-19 (у тому числі 677 дітей та 105 медпрацівників), 99 людей померли, 1914 пацієнтів одужали.

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