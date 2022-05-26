В Україні з'явиться єдина база вакансій з оновленням в режимі реального часу

Про це повідомило Міністерство економіки у телеграм.

"Державна служба зайнятості за участі Міністерства економіки України підписала договір про співпрацю та інформаційну взаємодію з 5 найбільшими сайтами з працевлаштування: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua. Результатом співробітництва стане створення єдиної бази з вакансіями", – написало міністерство.

Наповнюватиме базу Державна служба зайнятості та агенції з пошуку роботи. Інформація про вільні робочі місця оновлюватиметься у режимі реального часу, вказало Мінекономіки.

"Ми локалізуємо максимум пропозицій на ринку праці та дані про кадровий потенціал на одному майданчику, що дозволить підприємцям швидко знайти працівників, а людям – роботу. Швидке працевлаштування українців відіграє провідну роль у відновленні економічної активності”, – прокоментував заступник міністра економіки України Ігор Дядюра.

У свою чергу, сайти з працевлаштування також отримають доступ до даних Державної служби зайнятості та зможуть розміщувати інформацію про вакансії, додало міністерство.

Нагадаємо, близько 70% чехів підтримують прийняття українських біженців, проте вони занепокоєнні через соціальне забезпечення та безробіття.

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