В Україні з'явиться оператор систем накопичення електроенергії

Відповідний законопроєкт №5436-д був прийнятий Верховною Радою 15 лютого.



Як відомо, документ у другому читанні та в цілому підтримали 312 депутатів.



Закон врегульовує діяльність з накопичення енергії та визначає статус систем накопичення енергії.



Також запроваджується поняття оператора системи накопичення енергії, який здійснює діяльність з накопичення енергії з метою її продажу, надання допоміжних послуг чи надання послуг з балансування.



Крім того, врегульовуються питання ліцензування діяльності з накопичення енергії, можливості використання такої системи споживачами та виробниками електроенергії. Крім того, операторам системи передачі та систем розподілу заборонять займатися накопиченням енергії.



Основна мета таких змін – оптимізація виробництва електроенергії завдяки вирівнюванню графіка навантаження як на електростанцію, так і на інфраструктуру.



Зазначається, що системи накопичення допомагають інтегрувати "зелену" генерацію в енергосистему України та забезпечує надійність виконання планового графіку видачі потужності в мережу.

Нагадаємо, що Україна потребує розширення конкуренції на ринку електроенергії, але нові гравці сюди не прийдуть, якщо держава не забезпечить умови для дохідної діяльності бізнесу.

Президент Володимир Зеленський відповів самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку на погрози про перекриття електроенергії у разі війни та нагадав, що від скасування торгівлі між країнами постраждає саме Білорусь.

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