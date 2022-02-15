В Україні з'явиться оператор систем накопичення електроенергії
Верховна Рада внесла у законодавче поле поняття систем накопичення енергії та створила передумови для запровадження оператора
Відповідний законопроєкт №5436-д був прийнятий Верховною Радою 15 лютого.
Як відомо, документ у другому читанні та в цілому підтримали 312 депутатів.
Закон врегульовує діяльність з накопичення енергії та визначає статус систем накопичення енергії.
Також запроваджується поняття оператора системи накопичення енергії, який здійснює діяльність з накопичення енергії з метою її продажу, надання допоміжних послуг чи надання послуг з балансування.
Крім того, врегульовуються питання ліцензування діяльності з накопичення енергії, можливості використання такої системи споживачами та виробниками електроенергії. Крім того, операторам системи передачі та систем розподілу заборонять займатися накопиченням енергії.
Основна мета таких змін – оптимізація виробництва електроенергії завдяки вирівнюванню графіка навантаження як на електростанцію, так і на інфраструктуру.
Зазначається, що системи накопичення допомагають інтегрувати "зелену" генерацію в енергосистему України та забезпечує надійність виконання планового графіку видачі потужності в мережу.
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