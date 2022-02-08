Зеленський відповів Лукашенку на погрози зупинити постачання енергоресурсів
Президент Володимир Зеленський відповів самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку на погрози про перекриття електроенергії у разі війни та нагадав, що від скасування торгівлі між країнами постраждає саме Білорусь
Про це він сказав під час пресконференції з Макроном.
"Нещодавно одна людина з Білорусі заявила, що якщо буде ескалація з боку РФ, то вони відразу припинять постачання енергоресурсів. Як ми повинні на це реагувати? Як я відреагував-попросив надати мені статистику товарообігу між Україною і Білоруссю: 1,5 млрд експортує Україна, 4,5 млрд - Білорусь в Україну", - заявив Зеленський.
Також він додав, що Україна також може припинити постачання енергоресурсів зі свого боку.
"Якщо країни починають обмежувати торгівлю-то від цього хто страждає? Якщо є бажання в кам'яний вік перейти - можемо зробити так: щось заборонить Україна, щось заборонить Білорусь", - зауважив Зеленський.
- Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував слова Путіна щодо виконання Мінських угод Україною "Нравится-не нравится, терпи, моя красавица".
- Крім того, президент Франції Еммануель Макрон заперечує, що говорив з Володимиром Путіним про "фінляндизацію" України.
- Також президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні 10 лютого.
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