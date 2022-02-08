Зеленський відповів Лукашенку на погрози зупинити постачання енергоресурсів

Про це він сказав під час пресконференції з Макроном.



"Нещодавно одна людина з Білорусі заявила, що якщо буде ескалація з боку РФ, то вони відразу припинять постачання енергоресурсів. Як ми повинні на це реагувати? Як я відреагував-попросив надати мені статистику товарообігу між Україною і Білоруссю: 1,5 млрд експортує Україна, 4,5 млрд - Білорусь в Україну", - заявив Зеленський.



Також він додав, що Україна також може припинити постачання енергоресурсів зі свого боку.



"Якщо країни починають обмежувати торгівлю-то від цього хто страждає? Якщо є бажання в кам'яний вік перейти - можемо зробити так: щось заборонить Україна, щось заборонить Білорусь", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував слова Путіна щодо виконання Мінських угод Україною "Нравится-не нравится, терпи, моя красавица".

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон заперечує, що говорив з Володимиром Путіним про "фінляндизацію" України.

Також президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні 10 лютого.