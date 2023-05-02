В Україні з'являється флот безпілотників з дальністю польоту понад 3000 км, - військовий експерт Світан
Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан зазначив, що наші безпілотники вже працюють по території Росії
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Останнім часом ми бачимо роботу Укроборонпрому та волонтерів, які збирають донати. Були закуплені засоби далекобійного ураження. І це говорить про те, що у нас дійсно з'являється великий флот безпілотників з дальністю польоту понад 3000 км, залежно від тактико-технічних даних", - зауважив Світан.
За словами військового експерта, цими безпілотниками ми можемо дістатися і до Кольського півострова, і практично до Уралу.
"Можливо поки що невеликими засобами поразки, але правильно виконаними ударами. Наприклад, як це було зроблено нещодавно у районі Севастополя. Наші безпілотники вже працювали по території РФ. Ми бачимо багато вибухів на території Росії, до тих військових об'єктів можна дістатися тільки з повітря", - додав Світан.
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