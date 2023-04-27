Польща та Україна синхронно спростили постачання безпілотників для ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Експорт дронів буде здійснюватися на основі загального дозволу, наданого Міністром розвитку і технології Республіки Польща.

Уряд України зі своєї сторони спростив імпорт БпЛА. Паралельно Україна на всіх рівнях працювала з партнерами для того, щоб відповідні спрощення були ухвалені й ними.

"Сьогодні ми маємо результат роботи. Рішення Уряду Польщі сприятиме прискоренню постачання БПЛА на фронт, посиленню обороноздатності України та прискорить перемогу над агресором", - зазначив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.

Відповідно до рішення Міністра розвитку та технологій Республіки Польща загальним дозволом для експорту БпЛА до України може скористатися будь-який суб'єкт, який має місцеперебування на території Польщі (комерційна чи неприбуткова організація, або фізична особа).

Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу при експорті кожної партії дронів.

Варто зазначити, що дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених в розпорядженні.

При цьому загальний дозвіл не надається у разі якщо експортер або постачальник знає про те, що вказані БпЛА можуть бути призначені для використання у розробкці, виробництві чи експлуатації зброї.

Також дозвіл не надається в разі використання їх як частин або компонентів озброєнь, які були експортовані без або з порушенням необхідного дозволу.