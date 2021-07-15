В українських аптеках можуть відкрити пункти COVID-вакцинації

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Роман Родина в ефірі телеканалу "Дом".

"Зараз ми опрацьовуємо питання вакцинації в аптеках. Тут остаточного рішення поки немає, але опрацьовуються саме нормативні моменти, яким чином це можна дозволити, щоб можна було вакцинуватися навіть в аптеках. Тим більше, у нас буде сезон грипу, і вакцинація від грипу також буде актуальна восени", - наголосив він.

Родина зауважив, що загалом в Україні працюють близько 1200-1300 пунктів вакцинації. Також працюють близько 600 мобільних бригад і близько 200 центрів масової вакцинації.

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